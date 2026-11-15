В Батуми здание XIX века снесут и построят заново за 1,43 млн лари

Как следует из тендерной документации Управления городской инфраструктуры и благоустройства мэрии Батуми, строение находится в аварийном состоянии и может представлять опасность.

Речь идёт об одноэтажном здании на улице Важа-Пшавела, 34, на пересечении с улицей Ахвледиани. Согласно учётной карточке, оно было построено предположительно в конце XIX века. Статус памятника культурного наследия объект получил в марте 2020 года.

В Батуми планируют демонтировать одноэтажное здание, имеющее статус памятника культурного наследия, и возвести на его месте новое с сохранением первоначального архитектурного облика. На реализацию проекта из городского бюджета предусмотрено до 1 431 034 лари.

Специалисты пришли к выводу, что из-за степени повреждений обычная реставрация нецелесообразна. Вместо неё предлагается полностью демонтировать существующее здание и возвести новое, сохранив его первоначальные габариты, архитектурные элементы и декоративные детали.

При этом проект предусматривает максимально точное воспроизведение исторического внешнего облика. Новое строение также должно соответствовать современным строительным нормам и требованиям безопасности.

Однако подобный подход поднимает принципиальный вопрос: можно ли считать сохранением памятника строительство его копии после полного уничтожения оригинала? В данном случае речь идёт не просто о ремонте фасада, а о замене исторического здания новым сооружением.

Тендер охватывает сразу два объекта культурного наследия. Общая стоимость работ составляет 1 805 106 лари.

Распределение средств:

▪️ Улица Важа-Пшавела, 34: до 1 431 034 лари на демонтаж и новое строительство.

▪️ Улица Парнаваз Мепе, 88: 374 071 лари на реставрацию.

Таким образом, на первый объект приходится почти 80% общей стоимости тендера.

Условия закупки предусматривают, что расходы по каждому адресу не могут превышать утверждённые проектно-сметные суммы. Дополнительные работы допускаются только после согласования с заказчиком и предоставления обоснований.

Приём тендерных предложений запланирован на 29 ноября – 4 декабря 2026 года. Завершить работы подрядчик должен до 30 июня 2027 года.

Для Батуми, историческая застройка которого остаётся важной частью городской идентичности и туристической привлекательности, этот проект имеет особое значение. Сохранение архитектурного облика действительно необходимо, особенно когда здания находятся в аварийном состоянии. Но внешнее сходство нового сооружения с историческим оригиналом ещё не означает сохранения самого памятника.

В конечном счёте важно не только то, каким здание будет выглядеть после работ, но и то, какая часть его подлинной истории останется на месте.