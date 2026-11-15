В Ланчхути в результате столкновения поезда с автомобилем погиб один человек
В Ланчхути в результате столкновения поезда и автомобиля погиб водитель машины.
По распространённой информации, происшествие произошло на участке Нигвзиани — Джуруквети.
Как сообщают в Министерстве внутренних дел Грузии, по факту происшествия ведётся следствие по статье 275 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.
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