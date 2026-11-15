В Ланчхути в результате столкновения поезда с автомобилем погиб один человек

В Ланчхути в результате столкновения поезда и автомобиля погиб водитель машины.

По распространённой информации, происшествие произошло на участке Нигвзиани — Джуруквети.

Как сообщают в Министерстве внутренних дел Грузии, по факту происшествия ведётся следствие по статье 275 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.