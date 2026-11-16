Задержан директор ремонтного завода электроподвижного состава мэрии Тбилиси
По информации телекомпании «Пирвели», задержан директор ремонтного завода электроподвижного состава мэрии Тбилиси Гела Дзидзикашвили.
По сведениям, переданным телекомпании, следственные действия ведутся и в отношении других лиц.
АО «Завод по ремонту электроподвижного состава» обслуживает вагоны Тбилисского метрополитена — 50% доли этой компании принадлежит мэрии.
Дело касается предполагаемого присвоения принадлежащих государству денежных средств в крупном размере.
Информацию о том, что Главная прокуратура расследует деятельность Тбилисского филиала АО «Завод по ремонту электроподвижного состава», телеканал «Пирвели» распространил несколько месяцев назад. Тогда были изъяты документы и опрошены сотрудники.
В мэрии столицы тогда заявляли, что Городская служба внутреннего аудита и мониторинга в рамках аудита соответствия изучила расходы на техническое обслуживание и содержание (как внутренние, так и внешние услуги) автотранспортных средств и спецтехники (включая вагоны метро), числящихся на балансе ООО «Тбилисская транспортная компания», за период 2023–2024 годов.
В мэрии отмечали, что в рамках аудита был изучен договор, заключенный между ООО «Тбилисская транспортная компания» и Тбилисским филиалом АО «Завод по ремонту электроподвижного состава» на оказание услуг по модернизации 12 вагонов подвижного состава метро.
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