В Самтредиа закрыли два сыродельных предприятия из-за нарушений санитарных требований

В муниципалитете Самтредиа выявили два сыродельных предприятия, работавших с серьёзными нарушениями требований пищевой безопасности. Оба объекта оштрафованы, производство приостановлено.

Как сообщает Национальное агентство продовольствия Грузии, нарушения обнаружили в ходе инспекций предприятий, расположенных в селе Диди Джихайши. Проверки выявили критические несоответствия требованиям безопасности пищевой продукции.

Кроме того, оба производителя работали без обязательного признания со стороны агентства и не были зарегистрированы в реестре экономической деятельности.