В Самтредиа закрыли два сыродельных предприятия из-за нарушений санитарных требований
В муниципалитете Самтредиа выявили два сыродельных предприятия, работавших с серьёзными нарушениями требований пищевой безопасности. Оба объекта оштрафованы, производство приостановлено.
Как сообщает Национальное агентство продовольствия Грузии, нарушения обнаружили в ходе инспекций предприятий, расположенных в селе Диди Джихайши. Проверки выявили критические несоответствия требованиям безопасности пищевой продукции.
Кроме того, оба производителя работали без обязательного признания со стороны агентства и не были зарегистрированы в реестре экономической деятельности.
Во время проверки инспекторы также обнаружили сыр, изготовленный с нарушением технологического процесса. Продукцию опечатали.
Оба бизнес-оператора оштрафованы, а производственная деятельность приостановлена до устранения выявленных нарушений.
В агентстве напоминают, что производство пищевой продукции без обязательного признания и регистрации является нарушением законодательства. Предприятия обязаны соблюдать установленные требования безопасности на всех этапах изготовления продукции.
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