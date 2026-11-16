В Грузии третьи сутки ищут российского инженера из Красноярска
В Грузии третьи сутки ищут российского инженера из Красноярска — мужчина вышел на прогулку в Батуми и бесследно исчез.
Как рассказала российским СМИ супруга 34-летнего пропавшего Татьяна, Сергей несколько месяцев назад приехал в Грузию по работе. 13 ноября он вышел из дома, чтобы прогуляться по набережной, но обратно так и не вернулся. На звонки и сообщения он перестал отвечать, при этом все его вещи остались в квартире.
По словам Татьяны, раньше муж никогда не исчезал без предупреждения. В Батуми Сергей жил вместе с коллегой из Москвы, который теперь занимается его поисками. В полицию уже подали заявление, однако найти зацепок о местонахождении россиянина пока не удалось. Сама супруга находится в России и не может лично участвовать в поисках.
Ещё в разделе «Разное» Все →
В Самтредиа закрыли два сыродельных предприятия из-за нарушений санитарных требований
В муниципалитете Самтредиа выявили два сыродельных предприятия, работавших с серьёзными нарушениями требований пищевой безопасности. Оба объекта…
От Тбилиси до Исламабада: как спорт знакомит страны друг с другом
5 июня 2025 года Узбекистан сыграл 0:0 со сборной ОАЭ, Объединённых Арабских Эмиратов, и впервые обеспечил себе место на чемпионате мира по футболу.…
Федерация электросамокатов Грузии будет следить за парковками самокатов в Тбилиси
Служба мониторинга Национальной федерации электросамокатов Грузии будет проверять, правильно ли в Тбилиси размещены парковки для самокатов. Об этом…
Задержан директор ремонтного завода электроподвижного состава мэрии Тбилиси
По информации телекомпании «Пирвели», задержан директор ремонтного завода электроподвижного состава мэрии Тбилиси Гела Дзидзикашвили. По сведениям,…
В Батуми здание XIX века снесут и построят заново за 1,43 млн лари
В Батуми планируют демонтировать одноэтажное здание, имеющее статус памятника культурного наследия, и возвести на его месте новое с сохранением…
В Ланчхути в результате столкновения поезда с автомобилем погиб один человек
В Ланчхути в результате столкновения поезда и автомобиля погиб водитель машины. По распространённой информации, происшествие произошло на участке…