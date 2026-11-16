В Грузии третьи сутки ищут российского инженера из Красноярска — мужчина вышел на прогулку в Батуми и бесследно исчез.

Как рассказала российским СМИ супруга 34-летнего пропавшего Татьяна, Сергей несколько месяцев назад приехал в Грузию по работе. 13 ноября он вышел из дома, чтобы прогуляться по набережной, но обратно так и не вернулся. На звонки и сообщения он перестал отвечать, при этом все его вещи остались в квартире.

По словам Татьяны, раньше муж никогда не исчезал без предупреждения. В Батуми Сергей жил вместе с коллегой из Москвы, который теперь занимается его поисками. В полицию уже подали заявление, однако найти зацепок о местонахождении россиянина пока не удалось. Сама супруга находится в России и не может лично участвовать в поисках.