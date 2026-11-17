Из Грузии выдворены 74 иностранца
Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел в координации с соответствующими подразделениями министерства за последние дни выдворили из Грузии 74 гражданина иностранных государств.
В результате комплексных мероприятий, проведенных Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Индии, Иордании, Пакистана, Южной Африки, Армении, Афганистана, Беларуси, Египта, России, Йемена, Ливана, Нигерии, Турции, Азербайджана, Китая, Туркменистана, Кыргызстана и других государств — всего 74 человека.
В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам установлен запрет на въезд в страну.
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