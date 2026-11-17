МВД Грузии: В муципальный приют для животных пытались проникнуть два человека
Сотрудники главного управления Исани-Самгорского района департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел Грузии задержали одного человека по обвинению в применении физического насилия, — об этом сообщает МВД Грузии.
По информации ведомства, следствием установлено, что 16 ноября текущего года двое человек пытались незаконно проникнуть на территорию муниципального приюта для животных, расположенного на улице Александра Твалчрелидзе в Тбилиси.
«Сотрудник охраны потребовал от них воздержаться от проникновения на территорию, после чего один из граждан применил к нему физическое насилие.
В результате проведённых правоохранителями оперативных мероприятий и следственных действий лицо, обвиняемое в применении насилия, было задержано.
Следствие ведётся по статье 126 Уголовного кодекса Грузии», — говорится в сообщении.
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