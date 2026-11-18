«Пробки — вина мэра Тбилиси» — юрист
«Это вина одного человека, мэра города Тбилиси — никакие четные и нечетные номера не сработают», — об этом заявил юрист Бадри Ниаури в эфире «Палитраньюс» и радио «Палитра», говоря о пробках в столице.
По его мнению, затруднение передвижения является результатом недостаточного количества общественного транспорта и неправильной политики управления городом.
Вместе с тем Бадри Ниаури не согласен с возможным ограничением передвижения автомобилей по номерным знакам и считает, что для решения транспортных проблем столицы необходимы иные решения.
«Транспортные проблемы, существующие в городе, — это вина одного человека, мэра города Тбилиси, и эти сказки он может почитать своим детям и внукам. В сказках ничего плохого не написано, поэтому я так и говорю.
Никакие четные и нечетные номера не сработают. У меня две машины: у одной номерные знаки, как я обнаружил, нечетные, у другой — четные… Мне придется ездить на одной из машин, да и сегодня я не приезжал сюда на двух автомобилях», — отметил Бадри Ниаури.
Юрист также говорит об организации вывоза отходов и считает, что передвижение мусоровозов в течение дня ложится дополнительным грузом на транспортную инфраструктуру города.
«Сказка номер два: Каладзе говорил нам, например, в связи с выбросом мусора, что, оказывается, общество должно выбрасывать мусор ночью… Для чего мусоровозы разъезжают в течение дня по желтой полосе? Он может пустить эти машины ночью.
Сказка номер три: ни в одной постсоветской стране не ходят маршрутные такси, кроме Тбилиси. Он может убрать 2000 маршрутных такси, и люди, сидящие в маршрутках, пересядут в автобусы.
Сказка номер четыре: 18-метровые автобусы не рассчитаны на столицу с нашей географией. Такие автобусы ходят на подъездах к аэропорту и за городом, а эти автобусы просто не могут повернуть на улицах.
Также дистрибьюторские машины, которых в течение дня ездит около 10–12 тысяч, и ради одного ящика кока-колы или одного ящика хлеба они останавливаются в самом неподходящем месте.
Соответственно, если господин Каладзе внимательно перечитает эти сказки, мы увидим в общей сложности около 50 000 машин, которые уберутся из города в течение дня, и с точки зрения времени пространство увеличится в 10 раз. Он может услышать это не от юристов, а от специалистов — и пусть хоть кому-нибудь поверит», — заявил Бадри Ниаури в передаче «Сакме».
К сведению, мэр Тбилиси Каха Каладзе, будучи гостем одной из передач телекомпании «Имеди», говорил о возможности внедрения в столице системы четных и нечетных номеров или платного въезда в конкретные районы для решения проблемы пробок.
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