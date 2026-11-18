В Батуми обновляют государственный центр обслуживания граждан
В Батуми в ближайшее время возобновит работу обновлённый сервисный центр Министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.
После реконструкции учреждение начнёт принимать граждан в более современных и комфортных условиях:
• Здание центра полностью обновят.
• Создадут доступную среду для людей с инвалидностью.
• Внедрят систему обслуживания по принципу «одного окна».
Благодаря новой системе граждане смогут обращаться в одно учреждение по различным вопросам, связанным с социальной поддержкой, трудоустройством, здравоохранением и заботой о детях.
В том числе речь идёт об услугах, предоставляемых ведомством вынужденно перемещённым лицам с оккупированных территорий Грузии.
С ходом реконструкции ознакомились заместитель министра здравоохранения Грузии Ирине Цакадзе и директор агентства Гиорги Чантурия.
По информации ведомства, обновлённый центр начнёт обслуживать граждан в ближайшее время.
Главная цель изменений — сделать государственные услуги более доступными и удобными, чтобы граждане могли решать сразу несколько вопросов в одном месте.
Точная дата открытия обновлённого центра пока не объявлена.
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