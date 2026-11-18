В Батуми в ближайшее время возобновит работу обновлённый сервисный центр Министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

После реконструкции учреждение начнёт принимать граждан в более современных и комфортных условиях:

• Здание центра полностью обновят.

• Создадут доступную среду для людей с инвалидностью.

• Внедрят систему обслуживания по принципу «одного окна».