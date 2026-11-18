Батумский городской суд признал трех бывших полицейских виновными в превышении служебных полономочий с применением насилия, полностью приняв представленные прокуратурой доказательства. Информацию распространяет прокуратура Грузии.

По данным ведомства, представленными на суде доказательствами было подтверждено, что в июле 2022 года трое сотрудников управлений полиции по Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети МВД Грузии, находясь в командировке в Кобулети, в связи с одним из уголовных дел перевели в здание местной полиции трех человек, где подвергли их физическому насилию и словесным оскорблениям.

«Сотрудники Следственного отдела прокуратуры Автономной Республики Аджара задержали обвиняемых 23 февраля 2026 года. Им предъявлено обвинение по статье 333, часть 3, подпункт «б» УК Грузии. Суд признал обвиняемых виновными по предъявленным обвинениям и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы и запрет на занятие должности в течение 2 лет», — говорится в сообщении ведомства.