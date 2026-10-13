Кобахидзе принял вице-президента Вьетнама на официальном ужине

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе устроил официальный ужин в честь вице-президента Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан, которая сегодня прибыла в Грузию вместе с делегацией.

По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, стороны вновь выразили готовность к дальнейшему углублению двусторонних отношений.

В рамках официального визита в Тбилиси сегодня в администрации правительства также состоялась встреча премьер-министра Грузии с вице-президентом Вьетнама в расширенном формате, в которой приняли участие члены правительств двух стран.