Парулава: Зарплата высокопоставленных представителей «Мечты» в 41 раз превышает пенсию

С 2027 года ежемесячная зарплата Кобахидзе, Кавелашвили и Папуашвили составит 17 350 лари, зарплата каждого из них увеличится на 1 350 лари, тогда как пенсия будет всего 415 лари - выплата высокопоставленным представителям «Мечты» в 41 раз превышает пенсию, это социальная пропасть, неравенство и несправедливость, за которые ответственен Бидзина Иванишвили! – заявил один из лидеров «Национального движения» Лаша Парулава.

«Нашими совместными усилиями антигрузинская «Мечта» была вынуждена частично выполнить наше требование, касающееся пенсий. Однако в то время, когда пенсионеры уже не справляются с растущей стоимостью жизни, «Мечта» еще больше увеличивает собственное благосостояние за счёт народа. С 2027 года ежемесячное вознаграждение Кобахидзе, Кавелашвили и Папуашвили составит 17 350 лари. Зарплата каждого из них увеличится на 1 350 лари, тогда как пенсия будет всего 415 лари. То есть, выплата высокопоставленным представителям «Мечты» в 41 раз превышает пенсию. Это социальная пропасть, неравенство и несправедливость, за которые ответственен Бидзина Иванишвили!

В условиях инфляции и подорожания продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости наши пенсионеры зачастую не могут даже делать выбор между необходимыми потребностями. Поэтому мы требуем отменить закон «Об оплате труда в публичном учреждении», а предусмотренные для повышения зарплат высокопоставленных чиновников 395 миллионов лари использовать для народа.

На эти средства можно будет увеличить пенсию на 120 лари! Власть российского олигарха уже и так украла более чем достаточно, а её высокопоставленные чиновники и без того получают высокие зарплаты!

Наше требование ясно: больше поддержки народу, а не больше денег коррумпированным чиновникам «Мечты»!» , - заявил Лаша Парулава.

По решению правительства, с 1 января пенсия для пенсионеров младше 70 лет составит 415 лари.