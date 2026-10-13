Мачавариани: ЕС придется начать с нами отношения

Несмотря на столько несправедливости, мы готовы все это перелистнуть и начать реальное партнёрство, поскольку значение «Среднего коридора» многократно возросло, ЕС не сможет долго терпеть и ему придётся начать отношения с нами, - заявил журналистам депутат «Грузинской мечты» Леван Мачавариани, оценивая ожидания в связи с докладом ЕС о расширении.

«У нас нет позитивных ожиданий. Все хорошо помнят прошлый год, когда каждую страну-кандидата оценивали по шести пунктам, а Украину и Молдову - по четырём, имела место предвзятость. Убрали коррупцию, исключили права человека, и, вероятно, аналогичное продолжится. В целом мы слышали оценки, есть отдельные страны, которые уже хорошо анализируют, что, учитывая наше геополитическое положение, дружба с Грузией жизненно необходима для них и пытаются убедить в этом и Брюссель. В Брюсселе тоже это хорошо осознают, однако там думают, что с помощью какого-то дополнительного шантажа и информационного шума всё же дадут последний шанс своей агентурной оппозиции, чтобы сменить нас либо путём революции, либо выборов. Это исключено, и гарант этому грузинский народ. Я много раз заявлял, что, несмотря на столько несправедливости, мы готовы - мы заявляли об этом на всех уровнях, все это перелистнуть, начать реальное партнёрство. Я также неоднократно говорил, что, поскольку значение «Среднего коридора» многократно возросло, Европейский союз не сможет долго терпеть и им придётся сесть и начать отношения с нами», - заявил Мачавариани.