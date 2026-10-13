Махашвили: Грузия всегда была и будет готова к диалогу на основе взаимного уважения

»Сегодня брюссельская бюрократия плывёт против течения, в ущерб интересам большинства государств — членов Евросоюза», – заявил председатель комитета парламента Грузии по европейской интеграции Леван Махашвили на пленарном заседании.

«Как никогда прежде, сегодня настало время диалога, а не изоляции. В январе, апреле, июле и ноябре Грузия будет там же, где и все ответственные партнёры, — за столом переговоров. Грузия всегда была и будет готова к диалогу на основе взаимного уважения. Надеюсь, что вскоре за этим же столом появятся и представители самого Евросоюза», — отметил Махашвили.

По его словам, Брюссель должен определить, действительно ли он поддерживает европейскую интеграцию Грузии или ожидает от страны политического подчинения. Как заявил Махашвили, подход Евросоюза к Грузии с самого начала был ошибочным, несправедливым и наносящим ущерб, поэтому его необходимо изменить.

Леван Махашвили также рассказал о процессах, происходящих в Европарламенте, и отметил, что тот должен отказаться от конфронтационного подхода и уважать суверенитет Грузии и волю её народа.

«Европарламент должен прекратить использовать язык конфронтации и отказаться от неоправданного, несоразмерного и неспровоцированного вмешательства во внутренние дела Грузии. Он должен уважать суверенитет Грузии и волю её народа, выраженную на парламентских выборах. После этого мы сможем сесть с ними за стол переговоров на основе взаимного уважения», — заявил Леван Махашвили.