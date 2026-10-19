Дело Гарибашвили суд будет рассматривать в открытом режиме

Рассмотрение дела обвиняемого в коррупционном преступлении бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, несмотря на требование прокуратуры, по решению суда будет проходить в открытом режиме.

По словам государственного обвинителя Ани Лекиашвили, дело касается возможного получения взятки бывшим премьер-министром Ираклием Гарибашвили. На процессе в качестве свидетелей должны быть допрошены ряд бывших и действующих должностных лиц, в ходе чего может быть озвучена профессиональная и государственная тайна. Поэтому, как заявила Лекиашвили, заседание следовало закрыть для защиты персональных данных и информации, которая может прозвучать в ходе суда.

Сторона защиты не согласилась с ходатайством прокуратуры. По словам адвоката Сосо Бараташвили, защитники категорически не согласны с этим ходатайством, а мотивация закрыть судебный процесс служит сокрытию информации от общественности.

Бараташвили отметил, что сама сторона обвинения засекретила материалы дела, соответственно, оснований для закрытия заседания нет.

Судья Лела Каличенко не удовлетворила ходатайство стороны обвинения и постановила не закрывать судебное заседание.