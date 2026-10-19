Зурабишвили: Грузия повторяет сценарий Москвы: превращает посты в Facebook в «преступление» и отправляет журналистов за решетку

Грузия слово в слово повторяет сценарий Москвы: превращает посты в Facebook в «преступление» и отправляет журналистов за решетку, — пишет в социальной сети пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Избрание для Вахо Саная 30 дней ареста — это отчаянная попытка самоуспокоения и выживания авторитарного режима», — заявляет Зурабишвили.

Журналисту Вахо Саная назначили 30 суток административного ареста. Решение принял судья Торнике Кочкиани.

Министерство внутренних дел обвиняло Саная в оскорблении политических должностных лиц из-за трёх постов, опубликованных в социальной сети.