Зурабишвили: Грузия повторяет сценарий Москвы: превращает посты в Facebook в «преступление» и отправляет журналистов за решетку
Грузия слово в слово повторяет сценарий Москвы: превращает посты в Facebook в «преступление» и отправляет журналистов за решетку, — пишет в социальной сети пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Избрание для Вахо Саная 30 дней ареста — это отчаянная попытка самоуспокоения и выживания авторитарного режима», — заявляет Зурабишвили.
Журналисту Вахо Саная назначили 30 суток административного ареста. Решение принял судья Торнике Кочкиани.
Министерство внутренних дел обвиняло Саная в оскорблении политических должностных лиц из-за трёх постов, опубликованных в социальной сети.
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