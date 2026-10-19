Папуашвили: Мы видели осуждение насилия в Албании, Франции и Италии, но не видели его в отношении Грузии

«Мы должны были услышать эти заявления от Евросоюза 20 июня 2019 года, но не услышали. Не услышали мы заявления ЕС и после выборов 2020 года, когда „Единое национальное движение“ напало на Центральную избирательную комиссию. Мы должны были услышать их в марте 2021 года, когда „Единое национальное движение“ и Ника Мелия укрепились в „крепости Аламут“ — в офисе своей партии. Тогда мы видели, как послы Евросоюза приходили к нему и поощряли это насилие.

Как отметил Папуашвили, у Евросоюза было множество возможностей осудить насилие и насильственные акции в Грузии, однако на протяжении многих лет подобных заявлений с его стороны не звучало.

«Мы видели заявления Евросоюза и Еврокомиссии в связи с Албанией и Францией, в которых они осуждают насильственные демонстрации. Именно к этому я и лично на протяжении столь долгого времени призывал Евросоюз и посла ЕС — осудить насилие. Оказывается, они на это способны», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Мы не услышали их и в июне 2022 года, когда финансируемые Евросоюзом НПО пытались свергнуть власть на митинге перед парламентом. Не услышали в марте 2023 года, когда невинный на вид Лазаре Григорадис поджигал полицейского коктейлем Молотова. Не услышали в мае 2024 года, когда во время принятия закона о прозрачности на улице Руставели мы стали свидетелями насилия у парламента и применения коктейлей Молотова.

Мы не услышали их и в ноябре 2024 года, после выборов, когда представители Евросоюза находились здесь — депутаты Европарламента, председатели комитетов разных стран — и призывали людей к Майдану. Не услышали и 4 октября 2025 года, когда толпа, подстрекаемая именно пресс-секретарём Еврокомиссии, попыталась захватить президентский дворец.

У Евросоюза было столько возможностей осудить насилие и насильственные акции, нападения на парламент и президентский дворец, но мы ни разу не услышали подобного заявления. И теперь возникает вопрос: почему? Почему мы увидели такие заявления в отношении Албании, Франции и Италии, но не в отношении Грузии?

Думаю, ответ прост: за этим насилием стояли сами эти группы — Брюссель и его щупальца. Люди, которых они финансировали, участвовали в этом насилии начиная с 20 июня 2019 года и по сей день. Насильственные действия совершают люди, финансируемые из фондов Евросоюза. Именно финансируемые Евросоюзом люди пытаются поджигать президентский дворец и парламент, захватывать их штурмом. И именно люди, получающие финансирование Евросоюза, бросают в полицию коктейли Молотова и камни, поджигают различные здания», — заявил Папуашвили.

По его словам, подстрекая к насилию в Грузии, Брюссель «получил насилие у себя дома».

«Вот в чём правда. Ведь в таком случае посол Евросоюза должен был осудить самого себя, а Еврокомиссия должна была осудить саму себя, если бы выступила с осуждением 4 октября, поскольку именно Еврокомиссия и Евросоюз подстрекали этих людей к насилию.

За события 4 октября полностью отвечают Евросоюз и его посол. Именно они целиком и полностью спровоцировали насилие и действия толпы, которую мы увидели 4 октября 2025 года и которая пыталась штурмом захватить президентский дворец. Это правда, и теперь они должны посмотреть ей в глаза и понять: именно потому, что в Грузии они поощряли и финансировали насилие, они получили такой результат.

Сначала Брюссель выводит эту толпу на баррикады с коктейлями Молотова, а затем бросает её в тюрьмах, чтобы иметь возможность атаковать Грузию, используя риторику о том, что люди находятся под стражей. Именно потому, что они посеяли ветер в Грузии, они пожали бурю в разных городах Евросоюза.

Такова логика, которая в итоге обернётся против всех, кто поддерживает и финансирует насилие. Брюссель в данном случае служит наглядным примером: поддерживаешь и финансируешь насилие — получаешь насилие у себя дома», — заявил председатель парламента Грузии.