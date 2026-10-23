Ираклий Кобахидзе по приглашению премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра посетил юбилейные мероприятия, посвященные 70-летию Венгерской революции
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по приглашению премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра посетил юбилейные мероприятия, посвященные 70-летию Венгерской революции.
Торжественное мероприятие в парламенте Венгрии открыла спикер законодательного органа Агнеш Форштхоффер. Прозвучал государственный гимн Венгрии. На церемонии минутой молчания почтили память героев Революции 1956 года.
Выступая на торжественном мероприятии, президент Венгрии Андраш Бака акцентировал внимание на историческом значении этой даты.
С юбилейной датой Венгрию поздравили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и министр финансов Норвегии, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
На площади Лайоша Кошута к венгерскому народу и гостям торжественного мероприятия обратился премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который рассказал об идеалах Революции 1956 года и отметил, что борьба за свободу — это непрерывный процесс.
На мероприятиях присутствовали лидеры различных стран.
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