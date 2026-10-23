Ираклий Кобахидзе по приглашению премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра посетил юбилейные мероприятия, посвященные 70-летию Венгерской революции

С юбилейной датой Венгрию поздравили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и министр финансов Норвегии, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

На площади Лайоша Кошута к венгерскому народу и гостям торжественного мероприятия обратился премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который рассказал об идеалах Революции 1956 года и отметил, что борьба за свободу — это непрерывный процесс.

На мероприятиях присутствовали лидеры различных стран.