В Батуми прошёл большой гала-концерт оперного фестиваля имени Александрэ Хомерики
В Государственном драматическом театре имени Илии Чавчавадзе в Батуми состоялся торжественный гала-концерт оперного фестиваля, посвящённого творческому наследию знаменитого грузинского певца Александрэ Хомерики.
Перед зрителями выступили симфонический оркестр Батумского музыкального центра под управлением дирижёра Давида Мукерия, капелла и оперные солисты.
Особенным моментом вечера стало награждение артистов, приуроченное к 30-летию постановки оперы «Отелло».
За многолетний вклад в развитие оперного искусства специальные награды фестиваля получили солисты Марина Джахуташвили, Заза Хаматашвили и Бадри Сахамберидзе.
Памятные награды также вручили сценографу Юрию Хабази и народному артисту Элдару Гецадзе.
На концерте присутствовали председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе с супругой, председатель Верховного совета Цотне Ананидзе, министр культуры Элисо Болквадзе, представители властей, деятели искусства и семья Александрэ Хомерики.
В завершение вечера Элисо Болквадзе отметила огромный вклад Александрэ Хомерики в развитие оперного искусства Батуми и пожелала фестивалю дальнейших успехов.
Фестиваль стал настоящим праздником классической музыки и данью уважения артисту, чьё имя занимает особое место в культурной истории Батуми.
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