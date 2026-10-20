В Батуми прошёл большой гала-концерт оперного фестиваля имени Александрэ Хомерики

Особенным моментом вечера стало награждение артистов, приуроченное к 30-летию постановки оперы «Отелло».

Перед зрителями выступили симфонический оркестр Батумского музыкального центра под управлением дирижёра Давида Мукерия, капелла и оперные солисты.

В Государственном драматическом театре имени Илии Чавчавадзе в Батуми состоялся торжественный гала-концерт оперного фестиваля, посвящённого творческому наследию знаменитого грузинского певца Александрэ Хомерики.

За многолетний вклад в развитие оперного искусства специальные награды фестиваля получили солисты Марина Джахуташвили, Заза Хаматашвили и Бадри Сахамберидзе.

Памятные награды также вручили сценографу Юрию Хабази и народному артисту Элдару Гецадзе.

На концерте присутствовали председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе с супругой, председатель Верховного совета Цотне Ананидзе, министр культуры Элисо Болквадзе, представители властей, деятели искусства и семья Александрэ Хомерики.

В завершение вечера Элисо Болквадзе отметила огромный вклад Александрэ Хомерики в развитие оперного искусства Батуми и пожелала фестивалю дальнейших успехов.

Фестиваль стал настоящим праздником классической музыки и данью уважения артисту, чьё имя занимает особое место в культурной истории Батуми.