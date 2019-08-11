

Одиннадцать лет прошло с битвы при Шиндиси

11.08.2019 11:25





Сегодня вспоминают героев, погибших в битве при Шиндиси в Августовской войне. Почтить память героев люди придут к мемориалу в деревне Шиндиси Горийского района.



Бой при Шиндиси произошел 11 августа 2008 года.



В неравной схватке со значительно превосходящими силами российских оккупантов погибли 17 грузинских героев — Александр Ониани, Эмзар Цилосани, Вепхвия Джишкариани, Звиад Кaцадзе, Теймураз Беридзе, Илья Габуния, Илья Шеклашвили, Ираклий Джанелидзе, Каха Кошадзе, Леван Мелкадзе, Марлен Барамия, Михаил Двалишвили, Николоз Порчхидзе, Роман Зоидзе, Руслан Цуладзе, Феликс Какауридзе и Шмаги Купатадзе.



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