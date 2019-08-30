

Москва решила затеять очередную войну?

30.08.2019 00:25





Оккупационный режим, действующей на территории Цхинвальского региона Грузии, мобилизовал до 200 вооруженных лиц и военную техника на линии оккупации у села Цнелиси (пустующее село на оккупированной территории). По всей видимости, оккупационный режим готовит очередную военную провокацию против грузинского государства.



Ситуацию цхинвальский режим накалил после того, как грузинская сторона разместила полицейский пост на подконтрольной ей территории близ линии оккупации, у села Чорчона. На сегодняшнем заседании Механизма по превенции инцидентов и реагирования на них (МПРИ) цхинвальская и российские стороны устроили демарш, покинули заседание сорвав его. При этом был озвучен ультиматум грузинской стороне, что если полицейский пост не будет снят до 6 утра, они намерены применить силовые методы. Ситуация может выйти из под контроля после того, как цхинвальские сепаратисты стали заложниками своего ультиматума.



Особый акцент цхинвальский режим делает на том, что грузинский пост, размещенный на подконтрольной грузинской стороне территории, удален от села Цнелиси, расположенного на оккупированной территории, всего на 1 километр, тогда как село Чорчона, что ближайшее село на подконтрольной грузинской территории, расположено от поста на 3 километра. При этом цхинвальская сторона приводит в доказательство непонятного происхождения советские карты, в которых, якобы зафиксирована какая-то "граница" между между "Южной Осетией и Грузией", тогда как Южная Осетия, как оккупационный режим называет бывшую автономную область Южная Осетия, всегда являлась и является неотъемлемой частью территории Грузии.



Следует также напомнить цхинвальским сепаратистам, что расстояние в 1 километр до ближайшего села на оккупированной территории нельзя даже сравнивать с их же действиями, когда они ежедневно разделяют села, а то и дома и приусадебные участки пополам, ежедневно превращая все больше граждан Грузии в беженцев, когда они оккупируют кладбища и грузинские храмы, не давая гражданам Грузии туда попасть, когда оккупационный режим почти ежедневно похищает граждан Грузии с подконтрольной грузинской стороне территории.



Грузинская сторона отреагировала на этот выпад оккупационного режима и заявила, что только грузинской стороне решать, где она будет размещать полицейские посты на подконтрольной ей территории. Кроме того, министерство иностранных дел Грузии проинформировало аккредитованный в стране дипломатический корпус и призвала иностранных дипломатов сообщить руководствам своих государств об обострении ситуации и возможно эскалации обстановки в результате возможных провокаций со стороны оккупационного режима.



Грузинская сторона также заявила, что ответственность за любую эскалацию ситуации и возможные провокации будет возлагаться на российскую сторону, как сторону, осуществляющую эффективный контроль на оккупированной территории.



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