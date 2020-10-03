

В соцсетях появляются новые фейки о якобы участии Грузии в Карабахском конфликте

03.10.2020 11:36





В социальных сетях продолжается распространение фейков о якобы участии Грузии в Карабахском конфликте. Сведения, не имеющие никаких доказательств и официальных подтверждений, публикуются в различных группах и аккаунтах, не носящих официального характера.



Так, была распространена информация, что Грузия якобы блокирует перевозку продовольствия для одной из сторон, что спровоцировало протесты и перекрытия дорог в одном из грузинских регионов. Видео с места событий распространялись в соцсетях с провокационными комментариями и призывами. Вскоре выяснилось, что сведения о блокировке грузов были фейком.



После этого стали распространяться кадры с военной техникой из Боржоми и комментариями о том, что она направляется в Нагорный Карабах, чтобы поддержать одну из воюющих сторон. Это сообщение тоже оказалось дезинформацией. Сама техника принадлежала вооруженным силам Грузии и совершала законные передвижения внутри страны.



Теперь в соцсетях распространяются новые фейки о том, что по территории Грузии транзитом якобы движутся колонны автобусов с боевиками для участия в Карабахском конфликте.



Несмотря на то, что данная информация также нигде не подтверждена и является абсолютной выдумкой, радикальные группы в соцсетях уже распространяют призывы к представителям своих диаспор к протестам, перекрытию границ и дорог и другим незаконным действиям на территории Грузии.



Еще раз повторяем, что вся вышеуказанная информация является ложной и не имеет никакого официального подтверждения. Ее распространение вносит не только напряженность в ситуацию на Южном Кавказе, но также может повлечь непредсказуемый ущерб как для здоровья, так и для имущества многих ни в чем не повинных людей.





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