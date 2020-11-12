

Гварамиа: Скорей всего в Карабахе, под видом миротворцев, будут стоять вагнеровцы

12.11.2020 17:41





«Вместо миротворческого контингента в Карабахе Россия скорее всего намерена расквартировать наемников из группы Вагнера» - так прокомментировал эксперт по национальной безопасности Гоча Гварамиа информацию распространенной российской стороной о составе миротворцев, предусмотренных для размещения в зоне карабахского конфликта.



«Вчера российская сторона распространила информацию, что все военнослужащие, то есть 1960 человек, которые будут размещены в зоне карабахского конфликта, имеют сирийский опыт. Получается, что все они проходили службу в Сирии. Чем занимались российские войска в Сирии узнать нетрудно, надо лишь воспользоваться услугами «Google». Это те войска, которые бомбили больницы и школы. Так же не составляет секрета, что в основном там воевали контрактники из группы Вагнера, боевой состав которого являются выходцами ГРУ МО России, или же подготовленными ими. С учетом того, что для ГРУ не составляет сложности подделать документы, переформировать под угоду собственных нужд и политик Кремля любую воинскую часть, не говоря о какого ни будь подразделении, то с большей вероятностью в зоне карабахского конфликта под прикрытием миротворцев реально размещены будут представители ЧВК Вагнера, хотя по большому, это важную роль не играет. И то, и другое – одно и тоже» - заявил Гварамиа.



По мнению эксперта, стоит поинтересоваться чем именно занимались эти военнослужащие в Сирии, и каким опытом там набирались.



«Как для азербайджанской, так и для армянской стороны хорошо будет поинтересоваться чем занимались и каким опытом набирались эти военнослужащие в Сирии. По официальным данным группа российских войск, реально представители ЧВК Вагнера, обеспечивали подавление боевиков ИГИЛ, обеспечения порядка и мира в Сирии. Как характеризовались эти «бойцы-миротворцы» тоже не секрет – свойственно особая жестокость, в плоть до расчленения и сжигания гражданских лиц. Таких характеристик в отношении вагнеровцев в интернете легко найти» - заявил Гварамиа.



По словам эксперта, привлечение вагнеровцев к миротворческой операции можно рассматривать как готовность России в нужный момент отомстить Турции за Сирию. «Не секрет, что в Сирии Турция вагнеровцев разнесла в пух и прах в буквальном понимании этого слово, тем самым дав России серьезную пощечину. А если учесть, что Путин любит мстить, то вовлечение Турции в миротворческую операцию, в которой с российской стороны будут привлечены вагнеровцы, изначально подразумевает провокации. Таким образом Путин явно планирует дать возможность взять реванш за Сирую» - подчеркнул Гварамиа.



Со слов эксперта, всем государствам - Армении, Азербайджану, Турции – стоит хорошо задуматься об условиях участия России в миротворческом процессе.



«С учетом всего и Азербайджану, и Армении, и особенно Турции стоит хорошо продумать условия миротворческой миссии, особенно в плане российских полномочий. Надо достичь максимального ограничения России в политических маневрах. В противном случае миротворческий процесс рискует превратиться свойственно для российской стороны в «мифотворческую миссию», которая обязательно закончится заранее приготовленной Кремлем операцией «по принуждению к миру», в результате чего Россия окончательно укрепиться на Южном Кавказе и ее войска будут стоять на турецкой границе по всему периметру» - заявил Гварамиа.



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