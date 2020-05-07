

Государство поможет субсидиями туристическому бизнесу

07.05.2020 15:02





Все гостиницы, годовой оборот которых был менее 20 млн лари, получат государственную субсидию в размере 80% на банковский процент за первые 5 млн лари кредита. Об этом заявила министр экономики Грузии Натия Турнава на презентации антикризисного плана по спасению туристической сферы. По ее словам, данная программа будет длиться 6 месяцев.



"Это огромное число гостиниц. Практически, это более 95% объектов гостиничной инфраструктуры. Мы также поможем и просубсидируем их участие в туристических выставках, что очень скоро станет актуальным и поможет нашим туристическим объектам вынести новый туристический имидж Грузии на мировой рынок. Также, вместе с министерством здравоохранения, мы поможем во внедрении стандартов безопасности ВОЗ, в чем мы на шаг опережаем многие страны", - заявил Турнава.



Кроме того, туристический бизнес до конца года будут освобождены от налога на имущество, а выплата подоходного налога будет отсрочена до конца года.



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