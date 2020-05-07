

В Грузии планируют создать для туристов «зеленые зоны», свободные от коронавируса

07.05.2020 20:30





Грузия планирует принимать туристов в «зеленых зонах», где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.



Сегодня правительство Грузии представило антикризисный план по запуску сферы туризма, работа которой уже два месяца полностью остановлена из-за пандемии. Ожидается, что с 15 июня откроется внутренний туризм, а с 1 июля Грузия начнет принимать путешественников из-за границы.



«Что касается т.н. зеленых зон – это отдельный проект, концепт которого – привнести дополнительные акценты на зоны в масштабах всей страны, которые полностью защищены от ковид. Такой опыт уже есть у большинства наших гостиниц. Это дает конкретные преимущества в международных масштабах», — сказала Квривишвили на брифинге после презентации плана.



Она отметила, что одной из первых «зеленых зон» может стать Аджария. Эпидемия коронавируса не затронула высокогорные муниципалитеты региона. Глава туристического ведомства также напомнила, что гостиницы Аджарии были выделены под карантинные зоны. Квривишвили считает, что это помогло им внедрить серьезные стандарты безопасности, которые могут гарантировать путешественникам, что они не подвержены риску инфицирования во время отдыха.



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