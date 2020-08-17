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Грузия продлила ограничение на регулярные международные авиарейсы до конца сентября
17.08.2020 16:43
Грузинские власти продлили ограничение на регулярные международные авиарейсы до 30 сентября, – сообщили в Агентстве гражданской авиации страны.
Запрет не касается лишь трех направлений – авиакомпании продолжат выполнять рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги.
«Решение о поэтапном возобновлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемиологической ситуации», – отметили в авиационном ведомстве.
При этом ряд авиакомпаний, в том числе Georgian Airways, продолжат выполнять и чартерные рейсы, согласованные с правительством.
Грузия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами с марта.
В июле Грузия открыла границы для пяти стран Евросоюза. В начале августа прямые рейсы возобновили авиакомпании Lufthansa, Air France и airBaltic.
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