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В Грузии начинается набор на резервную военную службу
17.08.2020 15:03
Командующий Национальной гвардией Грузии полковник Роман Джохадзе говорил о начале принятия в территориальный резерв и условиях прохождения резервной военной службы для общественности. По информации Романа Джохадзе, зачисление в активный резерв является добровольным и оплачиваемым.
Кроме того, по заявлению Романа Джохадзе, студентам, в возрасте от 18 до 22 лет включительно, по прошествии одного контракта резервной службы, будет засчитана и обязательная служба.
«На данном этапе в активный резерв будут приняты граждане в возрасте от 18 до 50 лет, как женщины, так и мужчины, проживающие в регионах Тбилиси, Мцхета, Аджарии, Гурии, Самегрело, Земо-Сванети и Кахети. Зачисление в активный резерв является добровольным и оплачиваемым. С резервистом оформляется 5-летний контракт, после этого, за ним будет сохранено рабочее место.
Боевая подготовка в течении одного года не превышает 45 дней, а минимальная годовая оплата резервиста составляет 2700 лари.
Важно, что студентам, в возрасте от 18 до 22 лет включительно, по прошествии одного контракта резервной службы, будет засчитана и обязательная служба.
Полный цикл прохождения резервной службы включает следующие ступени: фаза набора резервистов, отборочная фаза, прохождение резервной службы и продление контракта.
Лицо, зачисленное на военную резервную службу, имеет следующие гарантии социального обеспечения. Во-первых, также, при прохождении военной службы резервист пользуется социальными гарантиями, установленными законодательством Грузии. Период, определенный контрактом (договором), засчитывается трудовым стажем.
В период призыва на военную резервную службу, рабочее место и оплата труда сохраняются. Также сохраняются государственная компенсация, государственная академическая стипендия, а также другие гарантии социальной защиты, установленные законодательством», - заявил Джохадзе.
По его словам, документы принимаются по рабочим дням, также возможна онлайн-регистрация.
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