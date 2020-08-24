

Лаша Патарая: мы проигрываем гибридную войну

24.08.2020 18:36





Портал Visual Capitalist опубликовал инфографический контент о территориях стран, где Грузия представлена без Абхазии и Самачабло, и эти территории даны как отдельные страны. На эту публикацию отреагировал член партии «Реформатор», эксперт по безопасности Лаша Патарая. Как отмечает Лаша Патарая, по имеющимся индикаторам Грузия проигрывает гибридную войну с российскими спецслужбами.



Лаша Патарая, член партии «Реформатор», эксперт по безопасности: «Cегодня не имеет значения, какой источник, и какие рейтинги он имеет. То, что в любом исследовательском отчете Грузию можно рассматривать без ее территорий, а оккупированные территории представлены отдельным государственным статусом, для многих ее значимость может быть ненадлежаще оценена, но это индикаторы того, что мы ведем гибридную войну, о которой мы говорим давно. Когда против страны ведется гибридная война, это означает, что к стране проявляется активный интерес, это не закончится только военным вектором, оккупацией, аннексией территорий и российской экспансией. Здесь имеется более долгосрочная и масштабная задача, которая более опасна, чем существующие сегодня замороженные конфликты, которая используется для подрыва страны, но те, кто знает специфику гибридной войны, легко могут себе представить, каких последствий можно ожидать от всего этого. Все эти индикаторы и процессы, которые происходят сейчас, указывают на то, что в результате этой гибридной войны нам следует ожидать гораздо большего. Сегодня работа идет не только на оккупацию и захват территорий, но и на изменение настроения, менталитета и сознания людей. Это не просто попытка территориальной экспансии, это экономическая, культурная и социальная экспансия, что является свойством гибридной войны. То, что сегодня мы не предпринимаем никаких немедленных жестких шагов в ответ на все это, еще один дополнительный тревожный сигнал, что мы эту гибридную войну колоссально проигрываем».



По заявлению Лаши Патарая, необходимо немедленно усилить дипломатические каналы.

«Подобные случаи случались неоднократно, в том числе со стороны крупных и ведущих компаний, в том числе поставщиков услуг в сфере туризма. У нас должна быть группа делегированных людей, которую можно организовать даже в Министерстве иностранных дел, которые знают с кем, как, в какой форме и по какому протоколу мгновенно общаться. У этой компании должен быть такой тон и такой вид, чтобы ни одна компания и организация не решились бы на подобное. В этой гибридной войне мы находимся в неопределенном положении, мы не позиционируем и не подчеркиваем вопрос о нашей политической целостности. Для тех, кто не знаком с этим вопросом, может быть совершенно наивной и бескорыстной ошибкой то, что было опубликовано в Visual Capitalist, но пренебрегать этим или оставить это без ответа будет преступной ошибкой. В интернет пространстве Россия доминирует своим нарративом, позиционирует, чтобы Абхазия и Самачабло предстали во многих местах как отдельные республики, она это делает, мы в противоположность этому не позиционируем. Мы не видны на международных «радарах», этому могло быть оправдание, если бы мы были представлены демократией, свободой слова, экономическим развитием или инновационными реформами. Мы бы это более-менее перенесли на геополитической карте, но нигде нет никаких индикаторов, и в тоже время происходит наше полное перекрытие. Сегодня, возможно, больше денег тратится на печать ежегодных календарей публичным службам, чем на борьбу с гибридной войной. Безопасность нуждается в инвестициях и команде профессионалов, которая в небольших объемах, но все же имеется в частном секторе, однако из-за дисбаланса заработной платы эти люди не заинтересованы в государственном секторе.



По заявлению Лаши Патарая, противостоять угрозам гибридной войны пытаются СМИ, международные организации, единичные представители неправительственного сектора и инициативные группы, но государство их не поддерживает. «Молчание в такой позиции, это не нейтралитет, молчание - это также способ зафиксировать определенную позицию, когда речь идет о государственности. Государство должно увеличивать бюджет в направлении безопасности, сотрудничать со многими организациями, которые по собственной инициативе и своими ресурсам занимаются делом государства.



«Реформатор» имеет конкретное видение и планы по всем направлениям безопасности. Необходимо создать единое политическое видение и систему, в которой каждый будет иметь свою роль, но самое главное - идеологическая работа, государственный подход к идеологии, что сегодня не является приоритетом государства. Мы все сталкиваемся с тупиком одной большой политической воли, который надо разорвать, эта воля заперта и во многих других сферах», - заявляет член партии «Реформатор» Лаша Патарая.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







