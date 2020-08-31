

Американские военные прибыли в Грузию для участия в учениях «Достойный партнер 2020»

31.08.2020 17:12





Многонациональные учения «Достойный партнер 2020» находятся в процессе активной подготовки. По информации Минобороны Грузии, военнослужащие 2-го кавалерийского полка США уже прибыли в Грузию вместе с личным составом 18-й бригады военной полиции для участия в учениях.



По информации ведомства, в этом году вместе с грузинскими военнослужащими в учениях примут участие военнослужащие из четырех стран-членов НАТО — США, Великобритании, Франции и Польши, которые поэтапно прибудут в Грузию до официального открытия учений.



Учения официально начнутся 7 сентября, в которых примут участие более 2700 военнослужащих.



«Достойный партнер» проводится в Грузии уже в пятый раз, целью учений является повышение готовности и совместимости между Грузией, Соединенными Штатами и странами-партнерами, чтобы внести свой вклад в поддержание стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе.



Основной посыл учений — «Сила в партнерстве».





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