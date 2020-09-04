|
|
|
В Грузию прибыла американская военная техника для учений Noble Partner 2020
04.09.2020 16:52
В Грузию прибыла американская военная техника, которая будет задействована в многонациональных командно-штабных учениях «Достойный партнер 2020» (Noble Partner 2020). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии.
В порт Поти на сухогрузе Ocean Freedom доставили бронемашины Striker и Hummer, машины материально-технического обеспечения и артиллерию. После выгрузки с судна, их переправили на базу 2-й пехотной бригады в Сенаки.
6 и 8 сентября колонны американской военной техники направится в Вазиани по центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
Как отмечают в Минобороны, судно Ocean Freedom прибыло в Поти из американского порта Норфолк (штат Вирджиния). Именно там расположена главная военно-морская база США в Атлантическом океане. По пути в Грузию корабль также зашел в румынский порт Констанца.
Учения «Достойный партнер 2020» официально начнутся 7 сентября на базе 4-й механизированной бригады в Вазиани (близ Тбилиси).
В них примут участие более 2700 военнослужащих из Грузии и четырех стран-членов НАТО — США, Великобритании, Франции и Польши. Личный состав стран-участниц учений прибудет в Грузию поэтапно, через международный аэропорт Тбилиси.
Учения «Достойный партнер» проводятся в Грузии уже в пятый раз, целью учений является повышение готовности и совместимости между Грузией, Соединенными Штатами и странами-партнерами, чтобы внести свой вклад в поддержание стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе.
Девиз учений — «Сила в партнерстве».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна