

В Грузию прибыла американская военная техника для учений Noble Partner 2020

04.09.2020 16:52





В Грузию прибыла американская военная техника, которая будет задействована в многонациональных командно-штабных учениях «Достойный партнер 2020» (Noble Partner 2020). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии.



В порт Поти на сухогрузе Ocean Freedom доставили бронемашины Striker и Hummer, машины материально-технического обеспечения и артиллерию. После выгрузки с судна, их переправили на базу 2-й пехотной бригады в Сенаки.



6 и 8 сентября колонны американской военной техники направится в Вазиани по центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.



Как отмечают в Минобороны, судно Ocean Freedom прибыло в Поти из американского порта Норфолк (штат Вирджиния). Именно там расположена главная военно-морская база США в Атлантическом океане. По пути в Грузию корабль также зашел в румынский порт Констанца.



Учения «Достойный партнер 2020» официально начнутся 7 сентября на базе 4-й механизированной бригады в Вазиани (близ Тбилиси).



В них примут участие более 2700 военнослужащих из Грузии и четырех стран-членов НАТО — США, Великобритании, Франции и Польши. Личный состав стран-участниц учений прибудет в Грузию поэтапно, через международный аэропорт Тбилиси.



Учения «Достойный партнер» проводятся в Грузии уже в пятый раз, целью учений является повышение готовности и совместимости между Грузией, Соединенными Штатами и странами-партнерами, чтобы внести свой вклад в поддержание стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе.



Девиз учений — «Сила в партнерстве».



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