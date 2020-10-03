

СГБ о приостановке военных поставок в Армению и Азербайджан через территорию Грузии

03.10.2020 12:32





«Грузинская сторона вновь подтверждает готовность любым способом способствовать разрядке ситуации, в том числе, принять в Тбилиси представителей конфликтующих сторон для проведения диалога», — заявил глава Совета национальной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури по итогам заседания Совбеза.



Заседание Совета национальной безопасности Грузии состоялось в связи с очередным военным противостоянием между Азербайджаном и Арменией и создавшейся ситуацией.



«На заседании обсуждалась сложная ситуация, вызванная данным конфликтом, который, к сожалению, уже привел к человеческим жертвам. Эскалация ситуации окажет серьезное негативное влияние на безопасность региона. Мы вновь призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международных акторов принять все меры для прекращения насилия и возобновления диалога. Грузию связывают добрососедские отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией. Наша задача — поддерживать и укреплять эти отношения. В Грузии мы всегда гордились мирным сосуществованием вместе с грузинами разных национальностей, в том числе азербайджанцев и армян, что является нашим общим достижением и требует бережного отношения, большой совместной заботы.



В нынешней кризисной ситуации между Азербайджаном и Арменией мы не должны позволить определенным деструктивным элементам, внутренним или внешним, бросить тень на нашу дружбу и исторический опыт.



Учитывая все это, грузинская сторона вновь подтверждает готовность любым способом способствовать разрядке ситуации, включая, в случае необходимости, организацию встречи представителей конфликтующих сторон в Тбилиси для диалога.



На протяжении многих лет грузинская сторона выполняла и продолжает выполнять свои международные обязательства, в том числе перед соседними странами — Азербайджаном и Арменией. В частности, транзитная функция Грузии является важным фактором для функционирования и развития экономики обеих стран. Что, естественно, также в интересах Грузии. И сегодня через Грузию бесперебойно и безопасно осуществляются транзитные перевозки грузов гражданского назначения в любом направлении, включая Азербайджан и Армению. Интенсивность перевозок высока, и она не изменилась после возобновления военного конфликта.



Следует отметить, что после эскалации конфликта Грузия не вводила и не будет вводить никаких ограничений на гражданские грузовые авиаперевозки. В то же время из-за продолжающихся боевых действий между Азербайджаном и Арменией, правительство Грузии с начала эскалации временно приостановило выдачу разрешений на перевозку военных грузов по своей территории в обе страны, как по суше, так и по воздуху. Об этом стороны были проинформированы. При этом грузинская сторона полностью выполняет свои международные обязательства в отношении любых других международных транзитных перевозок. В наших общих интересах — скорейшее прекращение военного противостояния и восстановление мира в регионе», — заявил Вахтанг Гомелаури.





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