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В Зугдиди произошло нападение на филиал «Банка Грузии»
21.10.2020 15:05
В Зугдиди произошло нападение на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди.
Как сообщают с места событий, нападавшие взяли в заложники сотрудников банка. Один из сотрудников успел нажать на кнопку тревоги.
По предварительным данным, нападавших двое.
МВД Грузии пока не комментирует информацию.
На месте уже работает полиция. Территория огорожена. Там же находится спецназ.
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