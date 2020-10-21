|
|
|
МВД распространяет заявление в связи с вооруженным вторжением в филиал «Банка Грузии» в Зугдиди
21.10.2020 17:35
МВД Грузии распространяет заявление по поводу вторжения вооруженного гражданина в «Банк Грузии» в Зугдиди.
«Сообщение по поводу вторжения вооруженного лица в один из банков на проспекте З. Гамсахурдия в Зугдиди поступило в Министерство внутренних дел в 14:21.
Сотрудники полиции в режиме мгновенного реагирования оградили территорию места происшествия, и началась операция по обезвреживанию преступника. В настоящее время на месте мобилизованы правоохранители и ведутся следственные и оперативные мероприятия.
МВД призывает представителей СМИ соблюдать нормы безопасности, не передавать в режиме прямого эфира кадры, отображающие полицейские мероприятия и операцию, проводимую сотрудниками спецназа. Это создает угрозу здоровью и жизни граждан и полицейских. В связи с произошедшим фактом расследование ведется по статьям 179, 236 и 144 . МВД будет поэтапно информировать общество», - говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна