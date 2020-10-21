

МВД распространяет заявление в связи с вооруженным вторжением в филиал «Банка Грузии» в Зугдиди

21.10.2020 17:35





МВД Грузии распространяет заявление по поводу вторжения вооруженного гражданина в «Банк Грузии» в Зугдиди.



«Сообщение по поводу вторжения вооруженного лица в один из банков на проспекте З. Гамсахурдия в Зугдиди поступило в Министерство внутренних дел в 14:21.



Сотрудники полиции в режиме мгновенного реагирования оградили территорию места происшествия, и началась операция по обезвреживанию преступника. В настоящее время на месте мобилизованы правоохранители и ведутся следственные и оперативные мероприятия.



МВД призывает представителей СМИ соблюдать нормы безопасности, не передавать в режиме прямого эфира кадры, отображающие полицейские мероприятия и операцию, проводимую сотрудниками спецназа. Это создает угрозу здоровью и жизни граждан и полицейских. В связи с произошедшим фактом расследование ведется по статьям 179, 236 и 144 . МВД будет поэтапно информировать общество», - говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





