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МВД распространяет заявление в связи с вооруженным вторжением в филиал «Банка Грузии» в Зугдиди


21.10.2020   17:35


МВД Грузии распространяет заявление по поводу вторжения вооруженного гражданина в «Банк Грузии» в Зугдиди.

«Сообщение по поводу вторжения вооруженного лица в один из банков на проспекте З. Гамсахурдия в Зугдиди поступило в Министерство внутренних дел в 14:21.

Сотрудники полиции в режиме мгновенного реагирования оградили территорию места происшествия, и началась операция по обезвреживанию преступника. В настоящее время на месте мобилизованы правоохранители и ведутся следственные и оперативные мероприятия.

МВД призывает представителей СМИ соблюдать нормы безопасности, не передавать в режиме прямого эфира кадры, отображающие полицейские мероприятия и операцию, проводимую сотрудниками спецназа. Это создает угрозу здоровью и жизни граждан и полицейских. В связи с произошедшим фактом расследование ведется по статьям 179, 236 и 144 . МВД будет поэтапно информировать общество», - говорится в заявлении.

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