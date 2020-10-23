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Грузия должна стать членом НАТО прямо сейчас - генерал Бен Ходжес
23.10.2020 16:57
Грузия уже готова к вступлению в НАТО и должна стать его членом прямо сейчас. Об этом в пятницу заявил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес во время своего выступления на Киевском форуме по безопасности-2020.
Кроме того, по словам Ходжеса, «Украина должна пройти еще немного пути и продолжать прилагать усилия, чтобы усилить свою интеграцию с НАТО».
«Я верю, что Грузия должна стать членом НАТО прямо сейчас. Для Украины это займет немного больше времени», - сказал он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Грузия является одним из важнейших партнеров НАТО, который способствует общей безопасности Альянса.
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