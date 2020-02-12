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Пропавшего в Местии украинского туриста нашли мертвым


12.02.2020   10:06


В Местии спасательная служба «Компании развития горных курортов» нашла тело украинского туриста. ЕГо обнаружили на территории, прилегающей к горе Тетнулди, в запретной зоне, под снежным покровом.

По информации компании, на территории, прилегающей к Тетнулди, сошла лавина. В результате спасательной операции были вызволены 4 чешских туриста.

«Информация о том, что под лавину, возможно, попал и другой человек, туристами не подтверждалась, однако в одной из гостиниц Местии обнаружилось полное снаряжение лыжника, принадлежавшее украинскому туристу. Исходя из этого, спасательная служба приступила к поискам туриста из Украины», - говорится в информации.

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