

Из-за проливных дождей в Батуми подтопило несколько улиц

23.08.2020 15:01





Из-за проливных дождей в Батуми подтопило несколько улиц.



По информации Батумской мэрии, все городские службы работают в чрезвычайном режиме. Мобилизована спецтехника водораспределительной компании «Батумис цкали», работают группы по расчистке системы дождевой канализации. Работы по откачке воды в городе велись на протяжении всей ночи.



В компании «Батуми Цкали» говорят, что дренажные каналы были предварительно очищены и открыты, однако система физически не смогла справиться с таким большим объёмом осадков.



Работы по очистке города продолжаются. Проливной дождь в Батуми идёт второй день подряд.





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