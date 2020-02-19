

Вахтанг Гомелаури будет руководить Советом национальной безопасности

19.02.2020 10:51





Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури будет руководить Советом национальной безопасности. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на сегодняшнем заседании правительства.



«Я хочу сообщить вам новости. Как вы знаете, Совет безопасности является чрезвычайно важным органом, особенно сегодня, который должен работать и функционировать эффективно. Исходя из текущей ситуации, я представляю вам нового секретаря Совета безопасности. Это министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. Я поздравляю г-на Вахтанга с назначением на эту важную и ответственную должность, конечно же, с совмещением. Это означает, что его функциональность, как и усилия, будут увеличены и более эффективны», — заявил Георгий Гахария.



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