

В Тбилиси оценили заявления Косачева как «циничные»

07.05.2020 20:57





Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, отвечает на заявление председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.



По словам Мдинарадзе, в то время как весь мир борется с пандемией, а Грузия особенно успешна в этой борьбе, похоже, что некоторые люди решили привлечь внимание грузинского общества к русскому нарративу особым циничным способом.



«Это цинично, потому что у России есть много о чем поговорить и ей нужно выполнить много условий, прежде чем вообще обсуждать какие-либо отношения или контекст дипломатических отношений.



Поэтому пусть их представители, депутаты, позаботятся о том, какие обязательства должна выполнять Россия, что она нарушает, какие международные нормы она нарушает и как они обращаются с людьми на оккупированных территориях Грузии. После этого давайте поговорим немного более серьезно о темах, о которых они говорят сегодня только потому, чтобы разговор перешел в русский нарратив», — сказал Мдинарадзе.



Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе телемоста с участием лидера партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявил, что Россия готова к восстановлению в полном объеме парламентского диалога с Украиной и Грузией.





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