

6 причин, которые делают Лабораторию Лугара уникальной в регионе

01.06.2020 17:07





С ростом значимости Центра Ричарда Лугара в борьбе с COVID-19 российские СМИ, которые годами развивают различные конспирации в связи с лабораторией, пытаются поставить под сомнение важность диагностического центра, заявляя, что позитивные оценки в отношении Центра Лугара, прозвучавшие в последнее время, преувеличены. Например, российское издание News Front Georgia 12 марта опубликовало статью под названием «Одноклеточные «нацы» и «Лаборатория Лугара», в которой автор заявил, что любая инфекционная клиника смогла бы диагностировать коронавирус с таким же успехом, и что не стоит переоценивать положительную роль Лаборатории Лугара. В то же время то же самое издание в публикации от 21 марта утверждает, что Грузии реально помогает Китай, а не США.



В комментарии для «Детектора мифов» руководитель Центра Лугара Майя Алхазишвили называет шесть причин, которые делают лабораторию уникальной в регионе и облегчают борьбу с коронавирусом.:



- Лаборатория обладает уникальной инфраструктурной и материально-технической базой в регионе.

- Единственная в регионе лаборатория с высоким уровнем биобезопасности (BSL 3).

- В лаборатории функционирует Центр генома.

- Укомплектована высококвалифицированными кадрами.

- Лучший учебный ресурс для заинтересованных молодых людей, чтобы получать знания.

- Служит здравоохранению населения Грузии.



Каким преимуществами обладает Лаборатория Лугара по сравнению с любой другой клиникой?



По словам Майи Алхазишвили, новейшие технологии, высококвалифицированный персонал и новые методы диагностики обеспечивают готовность лаборатории к своевременному реагированию на любые новые вызовы.



Лаборатория гриппа и других респираторных заболеваний Лаборатории Лугара аккредитована Всемирной организацией здравоохранения и является референс лабораторией. «Первая волна диагностики любой новой инфекции всегда усиливает участие референс-лаборатории, и когда методы валидированы и верифицированы, созданы протоколы и алгоритмы, доля периферических и клинических лабораторий в корреляции с эпидситуацией увеличивается», - сказала Алхазишвили, которая в то же время говорит о возможности перенесения диагностики в другие лаборатории на следующем этапе, во время чего Центр Лугара будет выполнять функцию референс-лаборатории: периодически подтверждать положительные случаи, осуществлять внешний контроль качества лабораторий, давать методические указания и секвенировать генома.



Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Майя Буцашвили, рассказывая о важности Лаборатории Лугара, подчеркивает следующие преимущества:



- высокая степень соблюдения безопасности;

- очень быстрая способность выявлять, диагностировать и контролировать инфекции;

- возможность самой современной молекулярной диагностики;

- потенциал проведения бионаучных исследований;

- оборудование для т. н. генетической расшифровки.



Какими преимуществами обладает Лаборатория Лугара по сравнению с лабораториями соседних стран (Армения, Азербайджан, Россия)?



По словам Майи Алхазишвили, корону можно диагностировать и в соседних странах, но в отличие от них, Лаборатория Лугара располагает разнообразным оборудованием и Центром генома, который уже опубликовал в исследовании GISAID данные о секвенировании генома случаев COVID-19, подтвержденных в Грузии.



По словам Майи Буцашвили, оборудование генетической расшифровки «может расшифровать, например, генетическую структуру микроорганизмов. Другими словами, определить, какой подтип коронавируса циркулирует в Грузии, что обычной лаборатории не под силам». Лаборатория располагает ресурсами, позволяющими сравнить тип циркулирующего в нашей стране с другими странами, и соответственно рассуждать, какова цепь распространения этой инфекции, и провести соответствующие исследования. «Лаборатория Лугара располагает всем необходимым оборудованием для исследований в области биологии, которые необходимы в современную эпоху», - сказала Буцашвили.



Что такое BSL 3?



Помимо 2-го уровня биобезопасности (BSL-2) в Центре Лугара, есть также лаборатория третьего уровня (BSL-3), что делает ее уникальной в Кавказском регионе. Если в BSL-2, помимо бактериологии, изучаются вирусология, серология (установление антител в крови, корь, гепатит и т. д.), молекулярная эпидемиология/геном, паразитология и энтомология (изучение насекомых и их роли в сельском хозяйстве и вопросах здоровья человека), Национальное хранилище патогенов расположено в зоне BSL-3, где исследуются бруцеллез, сибирская язва, чума, малярия и другие опасные инфекции. По данным Центра по контролю за заболеваниями, «зона BSL-3 представляет собой лабораторию, рассчитанную на многих пользователей, и оснащена современным специальным инженерным оборудованием и системами сигнализации, такими как односторонняя система потока воздуха, система контроля перепада давления воздуха, воздушные шлюзы с двойными дверьми, вестибюли с душевыми кабинами, автоклавы с двойными дверьми, изолированная система деконтаминации и соответствующее лабораторное оборудование».



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