Купрадзе: В течение 3 дней мы наблюдали процесс, судьба которого уже решена — это политическая расправа

Это политическая расправа, которую проводит пленум Конституционного суда на основании иска 88 депутатов «негрузинской мечты», — заявил генеральный секретарь партии «Сильная Грузия — Лело» Ираклий Купрадзе, комментируя процесс рассмотрения конституционного иска, связанного с запретом оппозиционных партий.

По его словам, в течение трех дней шел процесс, судьба которого уже решена.

«В течение трех дней мы наблюдали текущий процесс, судьба которого уже решена. Это подтвердило заявление т.н. премьера Ираклия Кобахидзе, который сказал, что до запрета партий остались считанные дни. Все это указывает на то, что это не правовой процесс. Это политическая расправа, которую проводит пленум Конституционного суда на основании иска 88 депутатов «негрузинской мечты». Тот пленум, который уже охромевший с точки зрения состава и доверия», — заявил Ираклий Купрадзе.