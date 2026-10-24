Глава МИД ОАЭ наградил посла Грузии «Специальной наградой за выдающиеся достижения»
Вице-премьер и министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян вручил «Специальную награду за выдающиеся достижения» чрезвычайному и полномочному послу Грузии Георгию Джанджагува, сообщает посольство Грузии в Объединенных Арабских Эмиратах.
Согласно информации, награда была вручена в знак признания выдающейся работы посольства Грузии среди аккредитованных дипломатических представительств в Объединенных Арабских Эмиратах, новаторских достижений и успешного и плодотворного сотрудничества с министерством в различных областях.
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