Купрадзе: В течение последних трех дней мы стали свидетелями совершенно политизированного процесса

«Мы услышали от пленума Конституционного суда совершенно необоснованные аргументы. Но чему тут удивляться, если премьер-министр страны заявляет, что „дни оппозиционных партий сочтены“? Это даёт ответы на очень многие вопросы и означает одно: решение уже принято.

По его словам, за три дня разбирательства им так и не удалось выяснить, в чём конкретно обвиняют партию «Лело — Сильная Грузия».

За эти три дня мы стали свидетелями абсолютно политизированного и юридически необоснованного процесса, который не имеет ничего общего с правосудием — Когда премьер-министр страны заявляет, что „дни оппозиционных партий сочтены“, это означает одно: решение уже принято, — заявил генеральный секретарь партии «Лело — Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе, комментируя рассмотрение Конституционным судом конституционного иска о запрете оппозиционных партий.

Уже три дня мы задаём простой вопрос: какое конкретно обвинение предъявлено партии „Сильная Грузия — Лело“? Мы так и не получили ответа!

Это абсурд, не соответствующий хронологии событий: нас вынуждают обсуждать события 2007–2009 годов, хотя политическое движение „Лело“ было создано в конце 2019 года. Масштаб этого абсурда подтвердил даже один из судей пленума.

Суд не удовлетворил ни одного из наших ходатайств. Он отказался запросить консультативное заключение Европейского суда, отказался привлечь экспертов Венецианской комиссии и отказался рассматривать наш прошлогодний иск, касающийся конституционности этого процесса. Это не что иное, как прямое продолжение изоляционистской политики властей со стороны суда.

Ещё до начала разбирательства замена двух судей и форсирование процесса окончательно продемонстрировали заказ и интерес „Негрузинской мечты“ — лишить права выбора миллион граждан Грузии.

Сегодня мы видим, как наше государство становится жертвой автократических устремлений одного человека, стремящегося к тому, чтобы в стране не осталось ни свободных людей, ни свободы слова, ни гражданского общества, ни прозападной оппозиции.

Хочу заявить со всей ясностью: независимо от того, какой вердикт вынесет Конституционный суд, „Сильная Грузия — Лело“ не прекращает борьбу!

Мы сделаем всё, чтобы обеспечить такие механизмы, которые не позволят оставить ни одного гражданина Грузии без представительства и политического выбора.

Уже сегодня мы присоединяемся к субботнему маршу против однопартийного правления и авторитаризма!

Борьба за свободу Грузии и каждого её гражданина продолжается!» — заявил Ираклий Купрадзе.