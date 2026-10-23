Министры иностранных дел стран Центральной Азии посетили Батумский морской порт

В рамках встречи министров иностранных дел Грузии и стран Центральной Азии находящиеся с визитом в Грузии министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана вместе с вице-премьером Грузии Макой Бочоришвили посетили Батумский морской порт и осмотрели терминальную инфраструктуру.

По информации министерства иностранных дел, директор Агентства морского транспорта Грузии Иване Абашидзе ознакомил гостей с деятельностью морских портов Грузии, существующими транзитными возможностями, а также с текущими и планируемыми инфраструктурными проектами.

«Особое внимание было уделено стратегическому значению Грузии как транспортно-логистического узла, связывающего Европу и Азию, и роли морских портов страны в развитии “Срединного коридора”.

Была подчеркнута стратегическая важность проекта глубоководного порта Анаклия, реализация которого увеличит морские транспортные возможности Грузии», — говорится в информации.