Министры иностранных дел стран Центральной Азии посетили Батумский морской порт
В рамках встречи министров иностранных дел Грузии и стран Центральной Азии находящиеся с визитом в Грузии министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана вместе с вице-премьером Грузии Макой Бочоришвили посетили Батумский морской порт и осмотрели терминальную инфраструктуру.
По информации министерства иностранных дел, директор Агентства морского транспорта Грузии Иване Абашидзе ознакомил гостей с деятельностью морских портов Грузии, существующими транзитными возможностями, а также с текущими и планируемыми инфраструктурными проектами.
«Особое внимание было уделено стратегическому значению Грузии как транспортно-логистического узла, связывающего Европу и Азию, и роли морских портов страны в развитии “Срединного коридора”.
Была подчеркнута стратегическая важность проекта глубоководного порта Анаклия, реализация которого увеличит морские транспортные возможности Грузии», — говорится в информации.
Ещё в разделе «Политика» Все →
- Ираклий Кобахидзе по приглашению премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра посетил юбилейные мероприятия, посвященные 70-летию Венгерской революции
- Мака Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди
- Европарламентарии: Запрет партий будет решающим шагом назад, к однопартийной системе, по примеру России и Беларуси — Это еще больше отдалит Грузию от ЕС
- В Совете Европы предупредили о последствиях запрета оппозиционных партий в Грузии
- Бурчуладзе: Конституционному суду: организатором событий 4 октября являюсь только я
- Европарламентарии: запрет оппозиции – шаг к однопартийной системе по образцу России и Беларуси