Глава Минздрава принял участие в международной конференции по превенции и реабилитации наркозависимых

Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе находился с официальным визитом в Италии, где принял участие в международной конференции высокого уровня по превенции и реабилитации наркозависимых.

Встречу открыла премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

К участникам форума обратились генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе и министры различных стран. В своем слове Михаил Сарджвеладзе рассказал об опыте Грузии и планах на будущее. Он отметил, что Грузия присоединилась к Европейской коалиции против наркотиков (ECAD) в октябре 2025 года. Учредительная декларация коалиции была подписана в Копенгагене в рамках саммита Европейского политического союза, в которой принял участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.