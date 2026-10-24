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Политика

Глава Минздрава принял участие в международной конференции по превенции и реабилитации наркозависимых

Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе находился с официальным визитом в Италии, где принял участие в международной конференции высокого уровня по превенции и реабилитации наркозависимых.

Встречу открыла премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

К участникам форума обратились генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе и министры различных стран. В своем слове Михаил Сарджвеладзе рассказал об опыте Грузии и планах на будущее. Он отметил, что Грузия присоединилась к Европейской коалиции против наркотиков (ECAD) в октябре 2025 года. Учредительная декларация коалиции была подписана в Копенгагене в рамках саммита Европейского политического союза, в которой принял участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Михаил Сарджвеладзе подчеркнул важность ранней профилактики и отметил, что особую роль в этом процессе играют образование, вовлечение семьи и пропаганда здорового образа жизни.

В конце встречи была принята Декларация Европейской коалиции по борьбе с наркотиками (ECAD) о профилактике и реабилитации наркомании, которая предусматривает профилактику, лечение, реабилитацию и содействие реинтеграции в общество.

Информация предоставлена ​​Министерством Грузии по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты.

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