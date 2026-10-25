Гварамия: Запрещают не партии, а политику, и перекрывают все каналы для перемен

После запрета партий запрет коснётся уже каждого в индивидуальном порядке — Таков новый закон, и ликвидация партий Конституционным судом практически автоматически приведёт к этому результату — Запрещаются не партии, а сама политика, перекрываются все каналы перемен, — пишет в Facebook лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.

По его словам, акция, запланированная на завтра у первого корпуса Тбилисского государственного университета, ознаменует начало нового этапа протеста.

«После запрета партий запрет коснётся уже каждого в индивидуальном порядке. Таков новый закон, и ликвидация партий Конституционным судом практически автоматически приведёт к этому результату. Да, сотни тысяч людей больше не смогут заниматься политикой. Причём избирательно — только те, в отношении кого так решит Бидзина. Да, отныне лицензии на занятие политикой будет выдавать Иванишвили.