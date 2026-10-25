Гварамия: Запрещают не партии, а политику, и перекрывают все каналы для перемен
После запрета партий запрет коснётся уже каждого в индивидуальном порядке — Таков новый закон, и ликвидация партий Конституционным судом практически автоматически приведёт к этому результату — Запрещаются не партии, а сама политика, перекрываются все каналы перемен, — пишет в Facebook лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.
По его словам, акция, запланированная на завтра у первого корпуса Тбилисского государственного университета, ознаменует начало нового этапа протеста.
«После запрета партий запрет коснётся уже каждого в индивидуальном порядке. Таков новый закон, и ликвидация партий Конституционным судом практически автоматически приведёт к этому результату. Да, сотни тысяч людей больше не смогут заниматься политикой. Причём избирательно — только те, в отношении кого так решит Бидзина. Да, отныне лицензии на занятие политикой будет выдавать Иванишвили.
Не путайте это с запретом для избирателей: значительно больше людей либо уже не смогут голосовать, либо не увидят в этом смысла, поскольку их любимых партий просто не будет в избирательном бюллетене. Таких людей уже около полутора миллионов в Грузии, если сложить избирателей оппозиционных субъектов, подлежащих запрету, и эмигрантов.
Помимо политических лидеров, действующих политиков и активистов, заниматься политикой будет запрещено и так называемым связанным лицам: совершенно неопределённому кругу людей, к которым могут отнести, например, всех членов моей семьи, даже несовершеннолетних детей (которые прекрасно знают грузинский язык, к вашему сведению, представители „Грузинской мечты“, сколько бы постыдных мерзостей вы о них ни писали), моих друзей, любого человека, который требовал моего освобождения, жертвовал деньги партии, оставлял даже просто комментарий в мою поддержку, и так далее — без каких-либо ограничений.
Таким образом, запрещаются не партии, а сама политика, перекрываются все каналы перемен.
Завтра, в 19:00, у первого корпуса ТГУ! Мы начинаем новый и, возможно, самый важный этап протеста:
Грузия без Иванишвили!
P. S. Когда все каналы перемен перекрываются, река должна быть настолько полноводной, чтобы прорвать плотину. Мы должны помнить об этом», — заявил Гварамия.
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