Ника Гварамия: Новая волна протеста — «Грузия без Иванишвили» должна начаться сегодня
Новая волна протеста — «Грузия без Иванишвили», должна начаться сегодня, идти по нарастающей и 28 ноября, в день, когда Кобахидзе отнял Европу, прийти к крупнейшей акции, — об этом пишет в социальной сети один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, откликаясь на запланированную оппозицией на сегодня акцию.
«Думаю, что сегодня, в канун второй годовщины украденных выборов (26 октября завтра, но это понедельник), особенно важно собраться большим числом у первого корпуса ТГУ в 19:00.
Новая волна протеста — «Грузия без Иванишвили», должна начаться сегодня, идти по нарастающей и 28 ноября, в день, когда Кобахидзе отнял Европу, прийти к крупнейшей акции.
Партии запретят, людей запретят, избирателей запретят, но мы не только должны остаться, но и стать сильнее! Мы должны не только выстоять и, подобно фениксу, восстать из пепла, у нас, как у гидры, должны вырасти новые головы, нас должно стать больше, и мы должны стать еще сильнее! Просто выдержать — уже недостаточный результат, необходимо усиление!
Поэтому нас должно быть много сегодня, и начало должно быть впечатляющим!
И мы всегда должны помнить: ветер гасит свечу, но раздувает костер! Слабый огонь бессилен перед его силой, а сильный огонь, наоборот, использует в своих целях и усиливается!
Нас должно быть много сегодня, в 7, у ТГУ!» — пишет Гварамия.
Напомним, сегодня в 19:00 у первого корпуса Тбилисского государственного университета пройдет акция. По информации «Альянса оппозиции», 25 октября они соберутся у первого корпуса ТГУ и начнут совместную кампанию, целью которой является проведение большой акции в Тбилиси 28 ноября.
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