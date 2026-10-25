Ника Гварамия: Новая волна протеста — «Грузия без Иванишвили» должна начаться сегодня

Новая волна протеста — «Грузия без Иванишвили», должна начаться сегодня, идти по нарастающей и 28 ноября, в день, когда Кобахидзе отнял Европу, прийти к крупнейшей акции, — об этом пишет в социальной сети один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, откликаясь на запланированную оппозицией на сегодня акцию.

«Думаю, что сегодня, в канун второй годовщины украденных выборов (26 октября завтра, но это понедельник), особенно важно собраться большим числом у первого корпуса ТГУ в 19:00.

Новая волна протеста — «Грузия без Иванишвили», должна начаться сегодня, идти по нарастающей и 28 ноября, в день, когда Кобахидзе отнял Европу, прийти к крупнейшей акции.