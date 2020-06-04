

Грузия еще раз выразила готовность помочь Армении в борьбе с COVID-19

04.06.2020 20:36





По информации МИД Грузии, между правительствами Грузии и Армении существует интенсивная коммуникация. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Грузии.



Как заявляет пресс-спикер МИД, Грузия еще раз выражает готовность оказать помощь Армении.



«Примечательно, что в период пандемии коронавируса правительство Грузии имеет активную коммуникацию с армянской стороной. Несколько дней назад состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Георгием Гахария и Николом Пашиняном. Коммуникация также осуществляется и на уровне отдельных министров. Сегодня министры иностранных дел Грузии и Армении обменялись информацией о текущей ситуации в странах в плане пандемии COVID-19. Давид Залкалиани выразил армянской стороне солидарность в связи со сложившейся в Армении ситуацией в результате пандемии COVID-19 и от имени правительства Грузии еще раз выразил готовность оказать помощь», - заявляют в ведомстве.



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