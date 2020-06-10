

Коррупция с участием высокопоставленных должностных лиц в Грузии по-прежнему является вызовом - НПО

10.06.2020 13:27





Коррупция с участием высокопоставленных должностных лиц в Грузии по-прежнему является вызовом – «Кавказский исследовательский ресурсный центр» с 27 февраля по 18 марта 2020 года провел исследование. Исследование было проведено по заказу «Международная прозрачность – Грузия».



Согласно результатам исследования, 63% опрошенных считают, что злоупотребление служебным положением в стране со стороны должностных лиц распространено или очень распространено. По мнению 57%, также распространено или очень распространено предоставление предпочтения компаниям, связанных с должностными лицами в процессе государственных закупок. 47% говорят, что случаи коррупции не расследуются должным образом, когда дело касается высокопоставленных должностных лиц или влиятельных людей, связанных с правящей партией.



Согласно исследованию, самый низкий показатель по раскрытию коррупционных дел имеется у прокуратуры, где в 2015-2017 гг. из 1273 дел, поданных в ведомство, было раскрыто только 47 или 3,7% дел.



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