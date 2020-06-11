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В МИД Грузии вызовут украинского посла в связи с заявлением Михаила Саакашвили
11.06.2020 13:45
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани откликнулся на заявление бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили и отметил, что существовало именно то ожидание, что Саакашвили продолжит вмешиваться во внутреннюю политику Грузии.
По его словам, именно с этим вопросом связан вызов посла Грузии в Украине для консультаций.
«Это как раз тот вопрос, который побудил нас к очень серьезному подходу, из-за чего мы отозвали посла для консультаций. Именно об этом мы предупреждали наших украинских коллег — человек, назначенный на одну из высоких должностей, находящийся в розыске, которого грузинское правосудие хочет привлечь к ответственности по четырем независимым делам, продолжает вмешиваться во внутреннюю политику Грузии.
Естественно, заявление, которое мы услышали вчера, является прямым вмешательством во внутренние дела другой страны и прямым вмешательством гражданина Украины в процесс выборов», — заявил Залкалиани, добавив, что в МИД для разъяснений будет вызван посол.
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил: «я не собираюсь спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я действительно буду на передней линии борьбы».
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