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Зурабишвили: Мы верим, что Беларусь и ее народ смогут решить свое будущее демократическим путем
17.08.2020 17:11
Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на события в Беларуси.
В заявлении, опубликованном на сайте администрации президента говорится, что Грузия уважает европейские ценности и привержена демократическим принципам, на которых основано развитие, продвижение и возвращение двух дружественных государств в европейскую семью.
«Мы надеемся, что текущий процесс завершится таким образом, что не навредит и не будет мешать демократическому и европейскому будущему Беларуси. Мы отмежевываемся от всевозможного насилия. Мы верим, что Беларусь и ее народ смогут решить свое будущее демократическим путем», — говорится в заявлении.
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