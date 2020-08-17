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Зурабишвили: Мы верим, что Беларусь и ее народ смогут решить свое будущее демократическим путем


17.08.2020   17:11


Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на события в Беларуси.

В заявлении, опубликованном на сайте администрации президента говорится, что Грузия уважает европейские ценности и привержена демократическим принципам, на которых основано развитие, продвижение и возвращение двух дружественных государств в европейскую семью.

«Мы надеемся, что текущий процесс завершится таким образом, что не навредит и не будет мешать демократическому и европейскому будущему Беларуси. Мы отмежевываемся от всевозможного насилия. Мы верим, что Беларусь и ее народ смогут решить свое будущее демократическим путем», — говорится в заявлении.

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